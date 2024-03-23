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تراجعت أسعار الذهب، مع بداية تعاملات اليوم، بنحو 35 جنيها ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعا 3005 جنيهات مقابل 3040 جنيها خلال تعاملات أمس وفقا لبيانات شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية.

وانخفضت عيار 18 ليسجل 2575 جنيها مقابل 2605 جنيهات كما تراجع عيار 24 ليسجل 3434 مقابل 3474 جنيها، وانخفض الجنيه الذهب بنحو 280 جنيها ليسجل 24040 جنيها.

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات آخر جلسات الأسبوع في ظل ارتفاع مؤشر الدولار، بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة هذا الأسبوع.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أبريل -الأكثر نشاطاً- بنسبة 0.76% إلى 2168.20 دولار للأوقية، وتراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.65% إلى 2167.20 دولار للأوقية.

وتتأثر أسعار الذهب في السوق المحلية بمصر، بالتغير الذي تشهده الأسعار عالميا، بالإضافة إلى تذبذب سعر الدولار، فكلما ارتفع سعر العملة الخضراء زادت أسعار المعدن الأصفر.

وتزيد جاذبية المعدن الأصفر كملاذ استثماري آمن في ظل تزايد الاضطرابات الجيوسياسية وفي أوقات الحروب والأزمات والأوبئة.