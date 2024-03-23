قارب إعادة إمداد فلبيني يتعرض لأضرار بعد هجوم من خفر السواحل الصيني

تعرض قارب إعادة إمداد فلبيني لأضرار بالغة بعد هجوم بمدافع مياه من خفر السواحل الصيني اليوم السبت، بينما كان في طريقه لتزويد القوات الفلبينية التي تحرس السفينة "بي.آر.بي سيرا مادر" في "أيونجين شول" بإمدادات جديدة.

وفي منشور لها على منصة التواصل الاجتماعي /إكس/ ذكرت القوات المسلحة الفلبينية، أن السفينة "21551" التابعة لخفر السواحل الصيني، قامت بمناورة خطيرة في بادئ الأمر ضد قارب إعادة الإمداد الفلبيني "يو.إم.4" صباحا، حسب وكالة أنباء الفلبين اليوم السبت.

وفي حوالي الساعة السابعة، قام خفر السواحل الصيني بمناورة أخرى كادت أن تسفر عن تصادم وشيك، بينما كان قارب إعادة الإمداد يقترب من "أيونجين شول".

وبعد ذلك بدأ خفر السواحل الصيني في إطلاق خراطيم المياه، على قارب إعادة الإمداد الفلبيني بشكل متعمد.

وكان الجيش الفلبيني، قد أعلن يوم الأربعاء الماضي رصد ما لا يقل عن 30 سفينة صينية، بما في ذلك سفينة تابعة للبحرية الصينية، حول مناطق في بحر الصين الجنوبي تطالب الفلبين بأحقيتها فيها.