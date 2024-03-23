الأمين العام للأمم المتحدة: شن إسرائيل اجتياحا بريا لمدينة رفح سيؤدي لكارثة إنسانية

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن هناك إجماعا دوليا على أن شن إسرائيل اجتياحا بريا في مدينة رفح فلسطينية سيؤدي إلى كارثة إنسانية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عقده بمطار العريش، اليوم السبت، أنه حان الوقت لأن يتم وقف إطلاق النار بشكل إنساني وفوري وإطلاق سراح الأسرى.

وشدد على ضرورة خلق الأمل للفلسطينيين من أجل قيام دولة فلسطينية في الفترة المقبلة، موضحًا أنه يجب الضغط على إسرائيل لتجنب سيناريو اجتياح رفح.

ونوه بأنه يجب على الجميع لعب الدور الخاص به لتفادي هذه المشكلة الإنسانية في رفح، لافتًا إلى أن الأمم المتحدة تعارض عملية التهجير.

وأفاد بأنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة، وبالتالي لا يوجد مكان يمكن نقل الفلسطينيين من رفح إليه.

وبدأ جوتيريش زيارة لمدينة العريش، يطلع خلالها على الوضع الإنساني في قطاع غزة، وآخر التطورات المتعلقة بدخول المساعدات الإنسانية والطبية لسكان القطاع.

وأجرى الأمين العام زيارة لمستشفى العريش تفقد فيها عددا من الجرحى الفلسطينيين، ثم أجرى جولة تفقدية في معبر رفح.