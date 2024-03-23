مسئولون إسرائيليون بارزون: لا توجد أزمة بشأن المفاوضات الدائرة في قطر

قال مسئولون إسرائيليون بارزون، مساء السبت، إنه لا توجد أزمة بشأن المفاوضات الدائرة في قطر وفرص التوصل إلى اتفاق هي 50%.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، مساء السبت، عن مسئولين إسرائيليين بارزين، أنه لا توجد أزمة خلال المفاوضات الدائرة في قطر، وفرص التوصل إلى اتفاق هي 50-50.

وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، أن الوفد الإسرائيلي المفاوض يعود الليلة من قطر، في وقت أشارت إلى أن إسرائيل رفضت إطلاق سراح 30 أسيرا فلسطينيا من أصحاب المؤبدات مقابل كل جندية إسرائيلية محتجزة في قطاع غزة.

في وقت نقلت الصحيفة أن إسرائيل اقترحت خلال المفاوضات في الدوحة أن يعود 2000 فلسطيني من سكان غزة يوميا إلى الشمال في قطاع غزة بعد أسبوعين من بدء تنفيذ الصفقة المقترحة.

وفي وقت سابق من اليوم، وفي تقرير آخر للصحيفة نفسها "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، كشقت فيه أن إسرائيل وافقت على مقترح أمريكي بشأن عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة أن الوفد الإسرائيلي المفاوض في قطر وافق على المقترح الأمريكي حول عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيُفرج عنهم من السجون الإسرائيلية.

وأوضحت الصحيفة أن الفريق الإسرائيلي المفاوض في انتظار رد حركة "حماس"، بمعنى أن الكرة عادت مرة أخرى إلى أيدي حماس، مشيرة إلى أن ملف إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين هو إحدى أهم نقطتي الخلاف في المفاوضات الجارية في الدوحة، إلى جانب عودة السكان الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة.

وفي السياق نفسه، قال مسئول إسرائيلي بارز، أمس الجمعة، إن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس بشأن الهدنة الإنسانية قريبا وأنه يتم التأكد مما إذا كانت الحركة جادة أم لا.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسئول إسرائيلي بارز قبيل مغادرة الوفد المفاوض إلى قطر، أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق في المستقبل القريب، وأن زيارة هذا الوفد للدوحة تأتي لمعرفة ما إذا كانت حماس جادة بشأن الاتفاق أم لا.