بوتين: المشتبه بهم في هجوم كروكوس بموسكو اعتقلوا وهم في طريقهم إلى أوكرانيا

الهجوم في كروكوس هو أسوأ هجوم إرهابي تشهده موسكو منذ أكثر من عقدين.



قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن المشتبه بهم في أسوأ هجوم إرهابي تشهده موسكو منذ أكثر من عقدين اعتقلوا أثناء محاولتهم الفرار إلى أوكرانيا، في الوقت الذي رفع فيه المسئولون عدد القتلى إلى 133.



ونفت أوكرانيا أي دور لها، ووصفت الهجوم بأنه عملية زائفة قام بها الكرملين. وأعلن تنظيم داعش في وقت سابق مسئوليته عن الهجوم في رسالة على تليجرام، ونشر صورة لأربعة رجال قال إنهم نفذوا الهجوم، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.



وفي حين أنه لم يتهم السلطات الأوكرانية بالتورط في الهجوم، قال بوتين في خطاب متلفز اليوم السبت إن الرجال الأربعة المحتجزين حاولوا الفرار بالسفر نحو أوكرانيا. وقال بوتين إنه تم إعداد "منفذ" لهم لعبور الحدود دون تقديم أدلة.



ووصف بوتين في خطاب موجه للشعب الروسي اليوم السبت، أن ما حدث في كروكوس هو هجوم إرهابي دموي وهمجي.



وأضاف بوتين: "عشرات الأبرياء راحوا ضحية الهجوم الإرهابي في كروكوس، وأعرب عن تعازيه الصادقة لجميع الذين فقدوا أفراد عائلاتهم وأحبائهم"، بحسب قناة "أر تي عربية".



وأعلن الرئيس بوتين الحداد الوطني في روسيا، يوم غد الأحد 24 مارس، على ضحايا قتلى العمل الإرهابي في كروكوس.



وقال: "لقد شرع المجرمون بدم بارد وبشكل متعمد في قتل مواطنينا وأطفالنا وإطلاق النار عليهم من مسافة قريبة، تماما كما فعل النازيون قبل ذلك، عندما ارتكبوا مذابح في الأراضي المحتلة".