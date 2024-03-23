قال المفوض العام وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، إن إسرائيل منعت، اليوم السبت، وصول قافلة مساعدات غذائية إلى شمال غزة.

ونقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية عن لازاريني قوله إن "آخر مرة تمكنا من إرسال مساعدات غذائية إلى شمال غزة كانت منذ نحو شهرين"، مشيراً إلى أن السكان في شمال غزة يعيشون على حافة المجاعة.

ويأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر في قطاع غزة، وصل بسببها إلى المستشفيات 72 شهيدا و114 جريحا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أن المجازر رفعت عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 32 ألفا و142 والجرحى إلى 74 ألفا و412.