كيشيدا يتعهد بتعزيز قدرات اليابان على الردع

تعهد رئيس الوزراء الياباني فوكيو كيشيدا، اليوم السبت، بتعزيز قدرات بلاده على الردع في ظل بيئة أمنية شديدة الصعوبة والتعقيد.

وقال كيشيدا، في كلمة خلال مراسم تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الدفاع الوطني في يوكوسوكا بالقرب من العاصمة طوكيو: "سنحقق الردع في حالات الطوارئ ونمنع التهديدات ضد بلادنا"، وفقا لوكالة أنباء كيودو اليابانية.

واقترح رئيس الوزراء الياباني العمل على تحقيق أهداف ثلاث وثائق دفاعية رئيسية، من بينها استراتيجية الأمن الوطني التي قامت الحكومة بتحديثها في ديسمبر 2022 للحصول على قدرات لشن ضربات مضادة، وهو تحول كبير من سياسة اليابان الأمنية بعد الحرب وذلك بموجب دستورها الذي ينبذ الحرب.

ومع استمرار الصين في توسيع أنشطتها العسكرية، قال كيشيدا إن هناك محاولات متزايدة لـ"تغيير الوضع الراهن بشكل أحادي بالقوة"، مضيفا أن اليابان "تعيش في البيئة الأمنية الأكثر صعوبة والأكثر تعقيدا في فترة ما بعد الحرب".

وفي كلمته، وصف كيشيدا السنوات الأربع الماضية بأنها كانت مضطربة للعالم بأسره. وأشار إلى جائحة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت قبل أكثر من عامين.

وأضاف أن تعزيزات عسكرية، بما في ذلك التطوير النووي والصاروخي، تتسارع في مناطق تحيط باليابان.

وتابع أن الحكومة تهدف إلى تعزيز قدراتها الدبلوماسية والدفاعية للحفاظ على السلام.