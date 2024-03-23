 حورية فرغلي عن علاقتها بالعفاريت والجن: معايا في البيت وبقرأ القرآن في وجودهم - بوابة الشروق
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حورية فرغلي عن علاقتها بالعفاريت والجن: معايا في البيت وبقرأ القرآن في وجودهم

مصطفى الجداوي
نشر في: السبت 23 مارس 2024 - 9:10 م | آخر تحديث: السبت 23 مارس 2024 - 9:10 م
واجهت الإعلامية بسمة وهبة، الفنانة حورية فرغلي، بعلاقتها بالعفاريت والجن، قائلة: "الناس قالوا إنك بتشوفي الجن عشان عندك اضطرابات نفسية، فهمينا إيه اللي بيحصل في البيت عندك؟".

وقالت حورية فرغلي، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "العرافة" المذاع على قناة "المحور"، قائلة: "أولا اللي في البيت عندي ده ملوش علاقة بالجن ولا السحر.. أنا كنت اشتريت الشقة دي وكانت مقفولة لسنين طويلة لأنها كانت بتاعت الأستاذ محمد عبدالوهاب".

وتابعت "اشتريت الشقة 2013، في مرة كنت قاعدة فيها لاقيت الشغالة داخلة عليا بالغداء، وبقولها ليه جايبة الأكل دلوقتي، قالتلي حضرتك اللي طلبتي فاستغربت، وفي مرة تانية لقيت في الصالة بنت صغيرة قاعدة، ومرة تالتة شوفت ولد صغير قاعد على السفرة، وكمان جرس البيت كان بيرن لوحده، في الأول خفت من الحاجات اللي بتظهر دي كتير، ولكن دلوقتي مبقتش أشوفهم زي الأول، وبسبب الموضوع ده سواقين وخدامين مشيوا من عندي".

واستطردت: "كان فيه عفاريت معايا في الشقة ولا يؤذونني وأقرأ سورة البقرة كل يوم جمعة، وباشغل القرآن وهذا لا يضايقهم.. هؤلاء موجودين ولا يختفون رغم قراءة القرآن".

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