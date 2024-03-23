سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، على مشروع قانون تمويل حكومي، بقيمة 1.2 تريليون دولار، في وقت مبكر من صباح اليوم السبت؛ لتجنب إغلاق جزئي للحكومة.

وقال تشاك شومر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي: "لم يكن الأمر سهلا.. كان إصرارنا يستحق كل هذا العناء"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

وستتم إحالة مشروع القانون، الذي حظي بموافقة 74 عضوا، بينما رفضه 24عضوا إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن لاعتماده.

وذكر البيت الأبيض في بيان، بعد التوصل إلى الاتفاق أن الرئيس سيوقع على مشروع القانون اليوم السبت.

وكان مجلس النواب الأمريكي، قد مرر حزمة الإنفاق لتمويل حكومة الولايات المتحدة أمس الجمعة، قبل ساعات من موعد نهائي، لتجنب إغلاق حكومي وشيك.

ولا تتضمن الحزمة أي مساعدات عسكرية أخرى لأوكرانيا التي تتعرض لهجوم من روسيا.

ويعرقل الجمهوريون في مجلس النواب حتى الآن المساعدات لأوكرانيا.

ويعني إغلاق حكومي في الولايات المتحدة، توقف عمل هيئات ومكاتب فيدرالية معينة، وعدم حصول ملايين من موظفي الحكومة الأمريكية على رواتبهم.