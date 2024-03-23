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ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بنحو 30 جنيها ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعا نحو 3035 جنيها مقابل 3005 جنيهات في بداية تعاملات اليوم بحسب بيانات شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية

وصعد عيار 18 ليسجل 2601 جنيه مقابل 2575 جنيها كما ارتفع عيار 24 ليسجل 3468 جنيها مقابل 3434 جنيها وارتفع الجنيه الذهب بنحو 240 جنيها ليسجل 24280 جنيها.

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات جلسة الجمعة في ظل ارتفاع مؤشر الدولار، بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة هذا الأسبوع.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أبريل -الأكثر نشاطاً- بنسبة 0.76% إلى 2168.20 دولار للأوقية، وتراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.65% إلى 2167.20 دولار للأوقية.

وتزيد جاذبية المعدن الأصفر كملاذ استثماري آمن في ظل تزايد الاضطرابات الجيوسياسية وفي أوقات الحروب والأزمات والأوبئة.