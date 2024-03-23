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مقتل شخصين إثر انهيار جليدي في سويسرا

فيينا - د ب أ
نشر في: السبت 23 مارس 2024 - 6:48 م | آخر تحديث: السبت 23 مارس 2024 - 6:48 م

أعلنت الشرطة السويسرية، اليوم السبت، أن شخصين لقيا حتفهما في انهيار جليدي بسويسرا أثناء قيامهما بجولة للتزلج في جبال الألب.

وأوضحت الشرطة أن الرجلين، اللذين يبلغان من العمر 54 و57 عاما، حوصرا وسط كتل من الثلوج بالقرب من منطقة كلوسترز أمس الجمعة وجرفتهما الثلوج إلى منطقة صخرية لمسافة 200 متر، وأصيبا بجروح قاتلة أثناء ذلك.

وكان المواطنان السويسريان يقيمان في كوخ بمنتجع سيلفريتا، وهو كوخ يديره نادي جبال الألب السويسرية ويوفر أماكن إقامة للمتنزهين والمتزلجين على سفح نهر سيلفريتا الجليدي، وكانا متجهين نحو كلوسترز عندما وقع الحادث على جرف شديد الانحدار.

وفتحت السلطات المحلية تحقيقا في الحادث.

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