النائب أحمد الشرقاوي يربط موافقته على قانون المسئولية الطبية بتحديد الخطأ الطبي الجسيم وتخفيض الغرامة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أشاد النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب بحرص المجلس على الاستعانة بالنقابات المهنية في القوانين المتعلقة بأعضائها وقال إن هذا اتجاه محمود لمجلس النواب.

وأشار خلال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض خلال وجود نقيب الأطباء أسامة عبد الحي إلى الاستماع لممثلي نقابة المحامين خلال مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد الشرقاوي، أهمية المشروع وضرورة صدوره، وقال "إحنا محتاجين القانون ولا يتعارض بأن موافقتي تتعلق بتعديلات يجب أن تطرح في مناقشة المواد".

وأضاف "الخطأ الطبي الجسيم يحتاج تحديد وتدقيق للخطأ الطبي الجسيم"، كما أكد ضرورة تخفيض الغرامة لتناسب جريمة غير عمدية. وعلق موافقته على المشروع بهذه التعديلات.