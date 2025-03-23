تبون يرفض التعليق على آلية عمل الجامعة العربية لتجنب زيادة الشرخ

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تجنب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون التعليق على عمل الجامعة العربية خلال اللقاء الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية.

وقال تبون بهذا الخصوص أفضل عدم التعليق على عمل الجامعة العربية لتجنب زيادة الشرخ.

وأضاف الرئيس الجزائري في السياق ذاته: “نرفض أن يكون وجود الجزائر في القمم العربية للتزكية فقط”.

وحول تجديد آليات عمل المؤسسات الأممية والإقليمية قال تبون إن كل المؤسسات الأممية والإقليمية تجددت آليات عملها باستثناء الجامعة العربية.

فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، قال تبون إنه ”يشهد الله أننا دافعنا عنها ولن نتخلى عنها”.

كما أكد على أن كل ما يحاك هنا وهناك لفرض أجندات في القضية الفلسطينية لا يعنينا، أي الجزائريين.