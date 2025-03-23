أكد النرويجي إيرلينج هالاند، أن فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي لا يزال يمتلك هدفًا واضحًا هذا الموسم، رغم التعثرات العديدة للسيتزنز.

وابتعد مانشستر سيتي عن المنافسة على لقب البريميرليج، بعد الفوز باللقب في 4 مواسم متتالية، كما ودع دوري أبطال أوروبا من الملحق المؤهل لدور الـ16 بالإضافة إلى الخروج المبكر من كأس الرابطة.

وقال هالاند، في تصريحات قبل مباراة النرويج ومولدوفا: "الآن، لا يمكننا الفوز بالدوري الإنجليزي، بعدما سيطرنا على اللقب في الموسمين الماضيين (بداية انضمام اللاعب)".

وأضاف: "الآن يدور الأمر حول تأمين مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا، والفوز ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي".

وتابع: "هدفنا هو الفوز ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، نريد جميعًا تحقيق اللقب، من أجل الخروج ببطولة هذا الموسم".