الحكومة اليمنية تعود إلى العاصمة المؤقتة عدن

أكد مصدر رفيع في الحكومة اليمنية، أن رئيس الحكومة معين عبدالملك سيعود، اليوم الخميس، إلى العاصمة المؤقتة عدن، برفقة عدد من الوزراء، للإشراف على جهود الإنقاذ والاغاثة جراء السيول التي ضربت المدينة.

وأوضح المصدر وهو أحد أعضاء الحكومة، وفقا لقناة (العربية) الإخبارية، أن الحكومة ستباشر أعمالها من عدن في ظل وجود مؤشرات إيجابية لاستكمال تنفيذ بقية بنود اتفاق الرياض الموقع مع المجلس الانتقالي الجنوبي. وأشار إلى أن هناك دعما كبيرا في هذا الاتجاه وبما يضمن توحيد الجهود تحت مظلة الشرعية في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة.

وكان السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، قد شدد على ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض الذي قال إنه سيوحد الجهود للتغلب على التحديات وتقديم الخدمات للشعب اليمني.