طفل يصمم الفوانيس ويبيعها لمساعدة أسرته على تخطي أزمة كورونا

• خالد: أقف بالساعات في الشارع حتى انتهي من بضاعتي

"خالد وليد" طفل لا يتجاوز سنه الـ15 عاما بالمرحلة الإعدادية، من منطقة إمبابة بالقاهرة، يفترش أحد الأرصفة الجانبية للطريق، لبيع بضاعته من الكتب، والفوانيس ذات الشكل والجودة الجيدة التي صنعها بيده، لكي يساعد والده في كسب رزقه، الذي توقف عمله بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، والإنفاق على أسرته المكونة من 4 أفراد.

شنطة صغيرة يحملها "خالد" على كتفه تلازمه لساعات طويلة من اليوم: "أساعد أمي وأبي في عمل الفوانيس الملونة. نعمل منذ شهور لتجهيز الفوانيس، ونجربها حتى تكون جاهزة للبيع مع بداية شهر رمضان الكريم".

أضاف خالد، لـ"الشروق": "كنت أراقب أبي عندما يبدأ في صناعة الفوانيس، فبدأت بالتجربة الأولى والثانية حتى اكتسب المهارة، لم يعترض أبي فكان لي داعما، لا يرى فيّ نقصا أو عيبا، كما اعتمد علي كثيرا في أمور البيع والشراء، فكنت أحتاج بقدر المستطاع لمساعدتهم، وما كان مني غير أن أخذ البضاعة وأقف بالساعات في الشارع حتى انتهي من بيعهم".

قرر صاحب الـ15 عاما، صناعة الأشياء وتحويلها لأشكال جميلة ومتعددة، وكان يراقب والده من بعيد حتى اكتسب الخبرة وجرأة التعامل معها.

وبسبب أزمة كورونا التي يعاني منها العالم أجمع، فقد دفعه فراغ وقته إلى اتخاذ خطوات واسعة بشأن موهبته حتى تمكن من تطويرها: "كنت باخاف في البداية أن أكون غير موهوب ولا أعرف كيفية التعامل مع الخرز وتكوين الشكل المطلوب".

نجاح ملحوظ في الدراسة بالتوازي مع موهبته في صناعة الفوانيس بأشكال متعددة حققه الصغير "خالد"، الذي يخبئ خلفه تفاصيل كفاح والده معه وعلاقة توطدت بينهما يوما بعد يوم.

وتابع: "أسعار الفوانيس تتراوح ما بين 18 إلى 60 جنيها، فالفانوس صغير الحجم الذي يضئ بدون أي أغاني سعره ما بين 15 إلى 25 جنيها، ومتوسط الحجم بـ40 جنيها، والكبير بٰـ60 جنيها، وجميع الفوانيس مصنوعة من (الخرز) الدائري، وكل المواد الخام من منطقة العتبة".