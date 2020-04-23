البنك الدولي يتوقع تراجع تحويلات العاملين في الخارج على مستوى العالم بنسبة 20%

واشنطن - د ب أ

توقع البنك الدولي تراجع تحويلات العاملين في الخارج على مستوى العالم بنسبة 20% خلال العام الحالي، بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد، وهو ما يزيد معاناة عائلات هؤلاء العاملين في الدول الفقيرة والنامية.

وذكر البنك الدولي الموجود مقره في واشنطن أنه يتوقع انخفاض التحويلات إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل من العاملين في الخارج، بنسبة 20% إلى حوالي 445 مليار دولار خلال العام الحالي.

ويعتبر هذا التراجع الأكبر منذ بدء تسجيل هذه البيانات عام 1980، وكانت التحويلات قد انخفضت بنسبة 5% خلال الأزمة المالية السابقة عام 2009.

ومن المتوقع أن تكون أوروبا وآسيا الوسطى الأشد تضررا، حيث من المتوقع تراجع التحويلات إلى هذه الدول بنسبة 28% نتيجة جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط العالمية، وسيكون التراجع الأقل من نصيب دول شرق آسيا والمحيط الهادئ، وذلك بنسبة 13% فقط، ومن المتوقع تراجع تحويلات عمال أمريكا اللاتينية بنسبة 19%.

وذكر البنك الدولي أن المهاجرين يواجهون مخاطر فقدان الوظائف والأجور والتأمين الصحي، كما أنهم الأشد عرضة لخطر العدوى بالفيروس بسبب وجودهم في المدن غالبا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تراجع التحويلات سيؤدي إلى زيادة حدة الفقر في دول العمالة المهاجرة التي تعتمد بدرجة كبيرة على التحويلات كمصدر للعملات الصعبة.