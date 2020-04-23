مدرب ويستهام يتطوع بتوصيل الخضروات والفواكه للبيوت

أعلن نادي ويستهام يونايتد الإنجليزي ، اليوم الخميس، أن الأسكتلندي ديفيد مويس المدير الفني للفريق تبرع بتوصيل الفواكه والخضروات للعائلات في المنطقة التي يعيش بها، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وأضاف النادي في بيان عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أن مويس تعامل مع أحد متاجر الفواكه في شرق العاصمة البريطانية لندن، من أجل توصيل كميات منها للعائلات.

وأضاف البيان أنه في الوقت الذي يواجه فيه العالم تحديا حقيقيا ويقدم فيه اللاعبون والمدربون التبرعات، اختار مويس أن يقوم بتوصيل سلال الفواكه والطعام الصحي لجيرانه في قرية لانكشاير حيث يعيش مع زوجته باميلا.

ومع توقف منافسات كرة القدم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، عاد اللاعبون والمدربون لمنازلهم مع عائلاتهم، تنفيذا للتعليمات الحكومية لإنقاذ الأرواح.

وتوقفت منافسات الدوري الانجليزي منذ مطلع مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا.