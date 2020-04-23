أحمد السقا عن ضيوف برنامجه الرمضاني: في ناس قالباها بجد وتانيين بنضحك ونهزر

قال الفنان أحمد السقا إن المنافسة في حلقات برنامجه الرمضاني «إغلب السقا» ستكون شرسة، معقبًا: «في ناس قالباها بجد، وناس داخلة بنضحك ونهزر ونكسب ونخسر».

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأربعاء، أنه لم يتخيل أن يكون مثابرًا إلى هذا الحد في تصوير حلقات البرنامج، قائلًا إن الفضل في المثابرة والمحافظة على التركيز الذهني والجسدي طوال الحلقات يعود لله.

وأكد أن التعامل بشخصيته الطبيعية هو ما يميز البرنامج، معربًا عن أمنيته في أن يكون سببًا في إسعاد الجمهور وإضفاء البسمة على وجوههم، فضلًا عن أن يكون سببًا للخير.

وينافس الفنان أحمد السقا في رمضان هذا العام ببرنامج "اغلب السقا"، وهو برنامج مُسابقات كوميدي ترفيهي تقدمه الفنانة اللبنانية رزان مغربي، ويذاع على قناة "MBC مصر" في رمضان.

برنامج "اغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يتبرع الضيف بالمبالع المالية التي ربحها إلى إحدى الجهات الخيرية.