ميركل تؤهب المواطنين لاستمرار قيود كورونا لفترة طويلة: فرض ديمقراطي ثقيل

أهبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مواطنيها لاستمرار قيود كورونا لفترة طويلة.

وقالت ميركل في بيان الحكومة الذي ألقته أمام البرلمان اليوم الخميس:" أفهم أن هذه الحياة تحت شروط كورونا طالت جدا جدا على الجميع".

وأضافت ميركل أنه لا أحد يحب سماع هذا القول لكنه الحقيقة: "نحن لا نعيش في المرحلة الأخيرة للجائحة بل نحن لا نزال في بدايتها، وعلينا أن نعيش لفترة طويلة مع هذا الفيروس".

وقالت ميركل إن مسألة منع الفيروس من إرهاق النظام الصحي وتكبيده عددا لا يحصى من الناس حياتهم، ستظل هي القضية المحورية للساسة في ألمانيا وأوروبا، لافتة إلى أنها تدرك مدى صعوبة القيود على الجميع مجتمعا وأفرادا.

وأضافت ميركل أن هذه الجائحة "هي فرض ديمقراطي ثقيل لأنها تقيد بالضبط ما يمثل حقوقنا ومتطلباتنا الوجودية"، ورأت أن قبول واحتمال مثل هذا الموقف مرهون بشفافية ومعقولية أسباب القيود، كما أنه متوقف أيضا ليس فقط على السماح بالنقد والاعتراض بل بطلب ذلك والاستماع إليه على نحو متبادل.