الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 شبان من بيت لحم ويتوغل شرق غزة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 4 شبان من بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية -لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابا (23 عاما) من منطقة شارع الصف، وأخرا (24 عاما) من منطقة وادي معالي وسط بيت لحم، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما، وفي بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين وفتشتها، واعتقلت شابين (21 عاما) و(28 عاما).

وفي سياق آخر، توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، اليوم، في أراضي المواطنين الزراعية الحدودية شرق مدينة غزة.

وذكرت "وفا" أن آليات عسكرية إسرائيلية انطلقت من موقع "ملكة" العسكري الجاثم خلف الشريط الحدودي شرق مدينة غزة وتوغلت لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين الزراعية شرق حي الزيتون جنوب شرق المدينة، وقامت بأعمال تجريف، ووضعت سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة وسط إطلاق نار متقطع في المكان ومنعت المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.

وتتعمد قوات الاحتلال التوغل بين الفينة والأخرى في أراضي المواطنين الزراعية الحدودية شمال وشرق قطاع غزة.