وزير مالية السعودية يتوقع انكماش ناتج القطاع الخاص غير النفطي لأول مرة في التاريخ

الرياض - د ب أ

توقع وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، انكماش إجمالي الناتج المحلي للقطاع الخاص غير النفطي في بلاده لأول مرة في التاريخ.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه التصريحات تأتي في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة السعودية تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وانهيار أسعار النفط العالمية.

وقال الجدعان، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت من العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأربعاء، إن "قرار المملكة بخفض إنتاج النفط يؤثر على إجمالي الناتج المحلي بطريقة كبيرة.. إجمالي الناتج المحلي غير النفطي يتراجع أيضا. لأول مرة في التاريخ إجمالي الناتج المحلي للقطاع الخاص غير النفطي سيكون بالسالب".

وتدرس الحكومة السعودية المزيد من خفض الإنفاق لمواجهة تراجع إيرادات الخزانة العامة، بسبب انهيار أسعار النفط.

كما يدرس مسؤولو الحكومة القطاعات الأشد تضررا من الأزمة مع إمكانية تقديم مساعدات إضافية لها إذا لزم الأمر.