توصيات في الإمارات بدراسة إمكانية إعادة فتح المراكز التجارية

وجهت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات الجهات المحلية الاقتصادية بدراسة إمكانية إعادة فتح المراكز التجارية بالتشاور مع شركائهم من القطاع الخاص مع مراعاة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن الجهتين صباح اليوم الخميس أن الهدف من دعوتيهما هو اتخاذ "القرارات اللازمة وبما يلبي احتياجات الجمهور ويصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وبما لا يتعارض مع الصحة العامة وأمن وسلامة المجتمع".

وسجلت الإمارات 52 حالة وفاة و8238 إصابة بفيروس كورونا منذ انتشار الوباء ، ما دفعها إلى اتخاذ العديد من التدابير الاحترازية للحد من انتشاره.