وصلت أضرار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى غابات الأمازون المطيرة، وبعد الحرائق التي حدثت في نهاية عام 2019، التي قضت على نسبة كبيرة من الأشجار، زاد الأمر سوءا بعد انشغال العالم بالجائحة، فكيف ذلك؟

• فيروس كورونا وأزمة الأمازون

أدى انشغال الحكومة البرازيلية بمكافحة جائحة فيروس كورونا إلى تزايد عمليات إزالة الغابات وقطع الأشجار.

ووفقاً لوكالة "بلومبرج"، فقد أظهرت البيانات التي تم نشرها في شهر أبريل، أن أكثر من 300 ميل مربع من الغابات المطيرة -وهي مساحة بحجم مدينة نيويورك- قد أزيلت بين شهري يناير ومارس، مقارنة بنحو 200 ميل مربع أزيلت في العام الماضي.

• حماية الأمازون

وتسارع قطع الأشجار دق ناقوس الخطر في الحكومة التي تريد تجنب أزمة بيئية أخرى، بعد أن شوهت حرائق العام الماضي صورة البرازيل في الخارج.

وفي محاولة لحماية البرازيل لغابات الأمازون، عززت الرقابة مع زيادة معدلات إزالة الغابات والأشجار، لكبح متسلطي الأراضي وقطع الأشجار غير القانونيين الذين تسببوا في إزالة 51% من الأشجار خلال الربع الأول من هذا العام، وفقًا لنائب الرئيس البرازيلي هاميلتون موراو.

• سلبيات إزالة الأمازون

يؤثر فقدان الغابات على الأشخاص في كل مكان، فالأمازون يعمل كمصدر امتصاص رئيسي للكربون، مما يساعد على امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الهواء وتخزينه داخل أشجارها.

ولسوء الحظ، عندما تحترق الغابات المطيرة لتطهير الأرض لاستخدامها في تربية المواشي أو الزراعة، يتم إطلاق كل ذلك الكربون مرة أخرى إلى الغلاف الجوي، وفقاً لموقع (جوزمودو).

وجدت الأبحاث، أنه إذا استمر هذا النمط من إزالة الغابات، فسيصبح الأمازون مصدرًا لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري بدلاً من مكان لتخزينها، وسيؤدي ذلك إلى تسريع أزمة المناخ.

• تفشي الفيروس

بحسب "ناشيونال جيوجرافيك"، أكدت القبائل البرازيلية الأصلية حتى الآن 7 حالات إصابة على الأقل بفيروس كورونا، كما توفي صبي من أفراد شعب اليانومامي يبلغ من العمر 15 عامًا من الفيروس في البرازيل، وفقاً لموقع (جابان تايمز).

ولذا، لا يهدد هؤلاء الحطابين غير القانونيين فقط استدامة الغابات المطيرة، بل يهددون صحة وسلامة السكان الأصليين الذين يعيشون هناك.

وبالنسبة للسكان الأصليين عبر الأمريكيين، فإن هجوم الفيروس يذكرنا بشكل غريب بالإبادة الجماعية التي بدأت في القرن الخامس عشر، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الجراثيم الجديدة التي لم تصادفها أجهزتهم المناعية.

وبالنسبة لبعض هذه المجتمعات النائية، فإن طريقهم الوحيد للتعرض لفيروس كورونا هو من خلال أولئك الذين يحاولون تدمير منزلهم، وفقاً لموقع (جيزمودو).