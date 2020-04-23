كرواتيا تكشف عن خارطة طريق لتخفيف إجراءات مكافحة كورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش، أن البلاد سوف تبدأ تدريجيا تخفيف الإجراءات المفروضة للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، على مدار الثلاثة أسابيع المقبلة بدءا من يوم الاثنين.

وقال بعد اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الخميس: "لحسن الحظ الوضع في كرواتيا ليس مأساويا مثلما هو الحال في دول أخرى.. في الواقع يمكننا القول إن وضع الجائحة تحت السيطرة".

بدءا من يوم الاثنين، سوف يعاد فتح المتاجر والمحال خارج المراكز التجارية إلى جانب خدمات الخياطين ووكالات السياحة وصالات العرض والمتاحف. وسوف يتم السماح لبعض الرياضيين بالعودة إلى التدريبات الفردية وكذلك فرق الدرجة الأولى.

كما سيتم إعادة عمل وسائل النقل العامة البرية والبحرية .

وفي ظل افتراض أن وضع فيروس كورونا سوف يظل مستقرا، سوف يبدأ من الرابع من مايو عودة جهاز الصحة والقطاعان الحكومي والخاص إلى العمل بشكل طبيعي، باستثناء المنشآت المخصصة للمصابين.

كما سوف يعاد فتح الخدمات التي تستلزم اتصال عن قرب مثل تصفيف الشعر والحلاقة وعمليات التجميل .

وقال بلينكوفيتش إن من المقرر أن تبدأ المرحلة الثالثة في 11 مايو.

وفي ظل الالتزام بالتباعد الاجتماعي، سوف يتم السماح للأشخاص بتشكيل مجموعات مما لا يزيد عن عشرة أفراد، وسوف يعاد فتح المراكز التجارية ورياض الأطفال والمدارس الابتدائية. كما سيتم السماح للجامعات بالعمل في مجموعات أصغر.

ثم سوف يعاد استئناف الرحلات المحلية، من بين إجراءات أخرى.

ورغم أن كرواتيا مقصد سياحي رئيسي، فإن البلاد لم تبدأ بعد وضع خطة مع شركائها بالاتحاد الأوروبي لفتح حدودها، بحسب بلينكوفيتش.

وتسجل كرواتيا تراجعا في أعداد الإصابة بفيروس كورونا على مدار الأسبوعين الماضيين، وسجلت اليوم 31 حالة إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 1981 فقط و47 وفاة.