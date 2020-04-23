شعبة المواد الغذائية: استقرار في أسعار السلع

قال عمرو حامد، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، إن فترة بداية أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» داخل مصر شهدت تذبذبًا وارتفاعًا ملحوظًا في أسعار السلع.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء أمس الأربعاء، أن «الشعب بدأ أن يكون لديه الآن وعي للأزمة»، لافتًا إلى أن الأفراد بدأوا في تنظيم وضعهم وتخزين السلع الاستراتيجية التي يحتاجونها.

وذكر أن التنظيم ساهم في ظهور السلع بشكل طبيعي، مؤكدًا أن الشعبة لا توجد لديها أزمات في أي سلعة من السلع، فضلًا عن استقرار الأسعار.

وأشار رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية إلى تراجع أسعار بعض السلع، قائلًا إن السلع تشهد ثباتًا طبيعيًا في الأسعار، إضافة إلى تواجدها بوفرة في الأسواق، خلال شهر رمضان.