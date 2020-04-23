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أعداد جريدة الشروق
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وزير المالية الصومالي: فيروس كورونا له تأثير مدمر على اقتصاد البلاد

مقديشيو - أ ش أ:
نشر فى : الخميس 23 أبريل 2020 - 10:59 ص | آخر تحديث : الخميس 23 أبريل 2020 - 10:59 ص

قال وزير المالية الصومالي، عبدالرحمن دوالي بيلي، إن فيروس كورونا المستجد له تأثير مدمر على اقتصاد البلاد.

 

وأوضح الوزير الصومالي -في تصريحات صحفية- أن تحويلات العاملين في الخارج جفَّت بسبب فقدان الكثير من الصوماليين العاملين في الخارج لوظائفهم بسبب فيروس كورونا.

 

وأضاف الوزير أن عائدات الحكومة تراجعت بنسبة 40% بسبب عجزها عن جمع الضرائب، متوقعًا أن يعاني الكثير من المواطنين بشدة بسبب انهيار تحويلات العالمين في الخارج.

 

يُذكر أن تحويلات العاملين الصوماليين في الخارج تبلغ 1.5 مليار دولار، وتتجاوز قيمة المساعدات الأجنبية التي تتلقاها البلاد، ويعتمد كثير من العائلات على هذه الأموال في معيشتها.


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