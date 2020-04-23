اليابان تسجل 14 إصابة جديدة بكورونا بين أفراد طاقم سفينة سياحية إيطالية

سجلت اليابان، اليوم الخميس، 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بين أفراد الطاقم على متن سفينة سياحية إيطالية رست من أجل أعمال الصيانة في مرسى مدينة ناجازاكي جنوب غرب البلاد.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أن السلطات سجلت إصابة 34 شخصا بالفعل من بين 623 من أفراد الطاقم على متن السفينة كوستا أتلانتيكا الإيطالية.

واضطرت السلطات الصحية لنقل أحد المصابين إلى أحد المنشآت المخصصة لاستقبال المصابين في المدينة، بسبب مخاوف من احتمالية تفاقم أعراض الفيروس لديه.

أصدرت السلطات اليابانية في المدينة أوامر للـ622 المتبقين على متن السفينة بالبقاء في حجراتهم، إلا أن حوالي 130 منهم بحاجة إلى مغادرة غرفهم لصيانة السفينة، ومن بين هذه المجموعة سجلت أحدث 14 حالة حاملة للفيروس.

وتوقع خبراء من وزارة الصحة اليابانية أمس حدوث عدوى جماعية بفيروس كورونا على متن السفينة التي وصلت إلى ناجازاكي يوم 29 يناير ومن المقرر أن ترسو حتى نهاية أبريل الجاري.