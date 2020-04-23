يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة، على القاهرة الكبرى طقس حار نهارا بارد ليلا، فيما يتوقع أن تكون الرياح نشطة ومثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يشهد الوجه البحرى طقسا حار نهارا بارد ليلا، ورياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، أما السواحل الشمالية الغربية فيتوقع أن يكون الطقس لطيفا نهارا بارد ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

وبالنسبة للسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فيتوقع أن الطقس حار نهارا بارد ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر، فمن المتوقع أن يكون حارا نهارا بارد ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة واضطراب على خليج السويس والبحر الأحمر.

ومن المتوقع أن يكون الطقس - في شمال الصعيد - شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا، مع رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة، وكذلك في جنوب الصعيد الذي يتوقع أن يكون شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على بعض المناطق.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وعن حالة البحر الأحمر فستكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، مع رياح جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 18 35

شبين الكوم 17 34

طنطا 17 34

دمنهور 16 30

الإسكندرية 16 26

بلطيم 16 25

مطروح 16 22

السلوم 16 21

سيوة 16 27

بورسعيد 18 27

دمياط 18 25

الزقازيق 17 34

الاسماعيلية 17 36

السويس 18 34

العريش 16 35

رفح 16 34

رأس سدر 20 33

نخل 16 36

نويبع 24 29

طابا 19 30

كاترين 15 30

الطور 20 31

شرم الشيخ 21 32

الغردقة 20 35

مرسى علم 21 34

الفيوم 18 35

بنى سويف 19 35

المنيا 19 36

أسيوط 20 37

سوهاج 21 39

قنا 22 40

الأقصر 23 41

أسوان 25 41

أبوسمبل 24 41

الوادى الجديد 21 41

شلاتين 21 33

أبو رماد 21 30

حلايب 23 30

رأس حدربة 21 29