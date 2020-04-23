القوى العاملة: السعودية تطلق مبادرة «عودة» للمقيمين بشكل استثنائي

البرلمان الإيطالي يناقش مشروع قانون للمهاجرين واللاجئين لتشغيل ٢٠٠ ألف في الزراعة وتوفيق أوضاعهم القانونية

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، عددا من التقارير من مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا معهم أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وخلال تقريره أشار المستشار العمالي بجدة وليد عبد الرازق أحمد، إلى أنه إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين ، أطلقت وزارة الداخلية مبادرة "عودة" التي تقتضي وبشكل استثنائي عن تمكين من يرغب من المقيمين حاملي تأشيرتي "الخروج والعودة، والنهائي" من السفر جواً لبلدانهم، وذلك من خلال تقديم طلبات العودة إلى بلدانهم إلكترونياً عبر منصة "أبشر".

وأوضح عبدالرازق أن وزارة الداخلية بالمملكة أكدت أن المبادرة تتم بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وسيتم استقبال الطلبات والموافقة عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنهاء إجراءات سفرهم عبر الرحلات الجوية الدولية، حيث سيتم إرسال رسالة نصية للمستفيد موضحاً بها موعد الرحلة ورقم التذكرة وبيانات الحجز، وبموجبها يقوم المستفيد بتأمين تذكرة سفره واستكمال إجراءات السفر.

ولفت إلى أنه يمكن الاستفادة من المبادرة من خلال الدخول على منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية، ثم اختيار أيقونة "عودة" وتعبئة الحقول التالية: "رقم الإقامة، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، مدينة المغادرة، مطار الوصول"، مشيرا إلى أنه لا يلزم للحصول على الخدمة وجود حساب للمستفيد في "منصة أبشر"، وذلك تسهيلاً للمقيمين للاستفادة من المبادرة.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أن المغادرة ستكون "عبر المطارات التالية: مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الملك محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة، ومطار الأمير محمد بن فهد بالدمام، وستتيح للوافدين المستفيدين من الخدمةً الموجودين خارج مدن رحلاتهم إمكانية الوصول لمطار المغادرة بعد إتمام إجراءات سفرهم بوقت كافٍ.

وفي تقرير آخر من مكتب التمثيل العمالي بعمان، أكد المستشار العمالي بالأردن طلعت السيد، أنه لم يتم الإعلان عن إصابات جديدة لمواطنين مصريين بفيروس كورونا بالأردن عدا الحالتين اللتين تم الإعلان عنهما مسبقا حتى اليوم، وقد وصل مجموع الاصابات من مختلف الجنسيات 435 ، و7 حالات وفيات، والمتعافون 315 ، والمتواجدون في العزل الصحي 113، والحالات الجديدة 7.

وكشف الملحق العمالي بميلانو، مجدي حسنين، أن وزيرة الداخلية الإيطالية قدمت للبرلمان مشروع قانون للمهاجرين واللاجئين لتشغيل ٢٠٠ ألف من غير الشرعيين في المجال الزراعي وتوفيق أوضاعهم القانونية، حيث يصل عدد المهاجرين غير الشرعيين في ايطاليا من مختلف الجنسيات إلى ٦١٠ آلاف شخص.