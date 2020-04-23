الخارجية الإيرانية تستدعي راعي المصالح الأمريكية للاحتجاج على التهديدات الأخيرة

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، استدعاء السفير السويسري لدى طهران باعتباره راعي المصالح الأمريكية، وذلك لتسليمه مذكرة احتجاج شديدة على التهديدات الأمريكية الأخيرة.

وأعلن المتحدث باسم الوزارة عباس موسوي، في بيان، أنه "تم استدعاء سفير سويسرا باعتباره راعيا للمصالح الأمريكية في إيران، وتم إبلاغه احتجاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشديد على تهديدات القوات الأمريكية، بما في ذلك تواجد أسطولها البحري قرب المياه الشمالية للخليج الفارسي وسواحل إيران وإجراءاته غير القانونية والمزعزعة للاستقرار، وذلك ضمن مذكرة ليوصلها إلى المسؤولين الأمريكيين".

وأضاف موسوي، وفقا لما نقلته وكالة "تسنيم": "تم في هذه المذكرة تذكير الإدارة الأمريكية بضرورة مراعاة القوانين الدولية لسلامة الملاحة وحرية الملاحة من قبل جميع الأطراف، وتم تحذيرها بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وضمن دفاعها المقتدر عن حقوقها البحرية، سترد بكل ما هو مناسب على أي تهديد وإجراءات غير قانونية وعدوانية في منطقة الخليج الفارسي وبحر عمان".

وصرح المتحدث بأن الجمهورية الإسلامية "تدين التصريحات المهددة والمستفزة التي أطلقها الرئيس الأمريكي يوم أمس، وتنصح ترامب بأنه من الأفضل في الظروف الراهنة من انتشار وباء كورونا في المنطقة والعالم، وبدلا من المغامرات والإسقاط، بأن يستخدم أسطوله الحربي داخل أمريكا للمساعدة على احتواء وإدارة هذا الوباء المتفشي، والذي حول هذا البلد إلى أكثر بلد موبوء في العالم".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس أنه أصدر تعليمات بتدمير أية زوارق إيرانية تتحرش بالسفن الأمريكية. وكتب على حسابه على موقع تويتر: "لقد أصدرت تعليمات للبحرية الأمريكية بإطلاق النار وتدمير أي وجميع الزوارق الحربية الإيرانية، إذا ما تحرشت بسفننا في البحر".

وتبادلت البحرية الأمريكية والحرس الثوري الإيراني خلال الأيام الماضية الاتهامات بالتحرش بسفن كل جانب منهما الآخر في الخليج.