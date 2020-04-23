الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس: يجب أن يكون بحرص

حذر الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات والتحاليل الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تخفيف الملابس خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن تخفيف الملابس يجب أن يكون بحرص وبمتابعة النشرات الجوية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لجولة أخبار «الآن»، المذاعة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن أول أيام رمضان سيشهد طقسًا غير مستقر على جميع أنحاء البلاد، ناصحًا المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس خلال ساعات النهار؛ لتقليل فاقد المياه من الجسد.

ونصح أصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية والأطفال وكبار السن، خاصة في المدن الجديدة والطرق الصحراوية والمكشوفة، بتجنب الأتربة تمامًا، قائلًا إن الرؤية ستتحسن على الطرق بعد مغرب يوم الجمعة.

وأشار إلى انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ يوم السبت؛ لتصل إلى 25 درجة مئوية، بالإضافة لفرص الأمطار الخفيفة على شمال البلاد التي قد تمتد إلى القاهرة.

وذكر أن درجة الحرارة الصغرى ستقل خلال يوم السبت إلى 14 درجة مئوية خلال الساعات المتأخرة من الليل، وساعات النهار الباكر، متابعًا أن الأجواء ستشهد استقرارًا من حيث انخفاض درجات الحرارة مع انتصاف فصل الربيع.