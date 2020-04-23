ضبط مدير التفتيش والمتابعة بمحافظة الدقهلية متلبسا برشوة

ألقت الرقابة الإدارية القبض على مدير عام إدارة التفتيش والمتابعة بديوان عام محافظة الدقهلية متلبسا بتقاضي مبلغ نصف مليون جنيه على سبيل الرشوة كمقدمة لمبلغ مليون جنيه، طلبها من صاحب شركة تعمل في مجال الاستيراد والتصدير.

وكشفت تحريات الرقابة أن صاحب الشركة يملك قطعة أرض مساحتها حوالى 320 م2 كائنة بشارع المشاية بحي غرب المنصورة وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 120 مليون جنيه، وطلب المتهم منه مبلغ الرشوة، مقابل قيامه باستغلال صلاحيات وظيفته بفحص النزاع على قطعة الأرض وتوصيته بإصدار قرار إيقاف ترخيص أعمال البناء على الأرض وعدم توصيل المرافق لها لصالح الثاني.

وجاري عرض المتهم على النيابة العامة المختصة للتحقيق معه.