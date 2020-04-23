أعلنت السلطات الصحية الأمريكية، ارتفاع حالات التسمم بنسبة 20% جراء التعرض الخاطئ للمعقمات الكحولية والمطهرات الأخرى.

ونقلت "فرانس 24" عن مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي أن مراكز علاج السموم الأمريكية تلقت بين يناير ومارس 45550 إبلاغ عن حالة تسمم مقارنة بـ37820 بلاغ بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف بيان المركز أن أغلبية البلاغات جاءت في شهر مارس بينما كان الأطفال أقل من 5 سنوات هم النسبة الأكبر من المصابين.

وأشار المركز إن كثير من حالات التسمم حدثت بسبب استنشاق المصاب لمواد كيميائية في المعقم أو المطهر.

ولإيضاح طبيعة الإصابات عرض مركز السيطرة حالتين كمثال.

كانت الحالة الأولى لسيدة أرادت تعقيم مشتريات لديها قبل استخدامها لتقوم بمزج 10% من المطهر مثل الديتول مع الخل والماء الساخن وحينها اشتمت رائحة مهيجة وانتابتها نوبة عطس وسعال نقلت على إثرها لقسم الطوارئ بمستويات أكسجين منخفضة في الدم وبعد علاجها وإعطائها كميات أكسجين خرجت بعد ساعات من المستشفى.

وأما الحالة الثانية لطفلة أقل من 6 سنوات تناولت كمية من المعقم فى قنينة 2 لتر دون تحديد الكمية التي شربتها ولكن الطفلة أصيبت بصداع شديد وغثيان وقيء قبل أن تنقل بالإسعاف للمستشفى.

ووجد الأطباء مستوى الكحول في دم الطفلة يبلغ 273 ملى جرام في كل ديسى لتر ما يفوق المستوى الذي تسمح به الشرطة للسائقين من الكحول في دمهم إذ من يكشف التحليل قيادته للسيارة بأعلى من ذلك يتعرض لعقوبة.

وأضاف البيان أن الفتاة كانت في هذيان تام ما استدعى نقلها للعناية المركزة لتخرج من المستشفى بعد يومين.

وأشار المركز إلى أن ارتفاع الحالات تزامن مع تقارير إعلامية عن نقص المعقمات فى الأسواق وتهافت الناس عليها.

ونصح المركز من يستخدم أي مطهر أو معقم بقراءة التعليمات على العلبة جيدا وبعدم استخدام أية خلطات كيميائية مثل الخل وغيره لتخفيف المحلول ويتم الاكتفاء بالماء معتدل الحرارة للتخفيف فقط.

وطالب المركز الأهالي بارتداء واق للعينين والأنف أثناء التعامل مع المطهرات ذات المركبات الكيميائية والتأكد من صحة تهوية المكان بينما يتم إبعاد كل المعقمات عن أيدي الأطفال.