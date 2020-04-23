ئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: وزارة الصحة تجرب جميع الأدوية المعتمدة في الدول الأخرى

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في وزارة الصحة، إن الدولة بدأت مرحلة الثبات في مواجهة فيروس (كوفيد- 19)، مؤكدًا أن البروتوكول العلاجي الذي تتبعه مصر جيدًا جدًا، ومجح في شفاء العديد من حالات كورونا المستجد.

وأضاف «حسني» في مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر» المُذاع عبر فضائية «cbc»، مساء أمس الأربعاء، أن وزارة الصحة تجرب الأدوية المعتمدة جميعها، طالما أثبتت فعاليتها وأمانها على صحة المواطنين في الدول الأخرى.

وأكد أن الدولة المصرية هي الوحيدة التي رفضت وزارة الصحة فيها إجراء المسحات على عموم المواطنين، لأن ذلك من شأنه زيادة نسبة الإصابات بفيروس كورونا، معقبًا: هذا إحساس كاذب بالأمان.

وأوضح أن عدد الإصابات بكورونا المستجد، يتوقف على وعي المواطنين، مشددًا على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، تسجيل 169 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، و12 وفاة؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 3659 إصابة في مصر.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 1270 حالة، من ضمنهم 935 متعافيًا.