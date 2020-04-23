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ارتفاع الوفيات في إسرائيل بكورونا إلى 191 والإصابات إلى 14592

أ ش أ
نشر فى : الخميس 23 أبريل 2020 - 3:56 م | آخر تحديث : الخميس 23 أبريل 2020 - 3:56 م

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 4 وفيات جديدة جراء الإصابة بوباء كورونا المستجد (كوفيد-19) و266 إصابة ليرتفع الإجمالي إلى 191 وفاة، و14592 إصابة.

ونقلت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الاسرائيلية عن بيان للوزارة صدر اليوم /الخميس/ أن "عدد مرضى الكورونا في البلاد، بلغ 14592 حتى الساعة 09:00 من صباح اليوم بينهم 191 وفاة. ومن مجمل الإصابات هناك 8819 وصفت حالتهم بسيطة، 122 متوسطة و 136 خطيرة و 107 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي، و 5334 تماثلوا للشفاء".

وكان رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قرر - في وقت سابق - منع التنقل بين المدن والبلدات خلال عيد "الفصح" اليهودي الأسبوع الماضي للحد من انتشار وباء "كوفيد – 19".

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