النجاح نتاج مجهود فريق كبير أنا عنصر واحد منه.. وأشعر أن المسلسل سيلقى إعجاب الجمهور

• أعرف حدودى جيدا ولا أتدخل فى السيناريو وأقبل العمل بظروفه المعروفة

* مشاهد الأكشن كانت مرهقة جدا والضرب بالنبوت أصعب من الأيدى

• مى عمر ممثلة شاطرة وأحمد صلاح حسنى مفاجأة وهناك مباريات فى التمثيل

• تجمعنى بالمخرج حسين المنباوى والمؤلف هانى سرحان كيمياء واستثمرنا نجاح «لمس أكتاف»

* أقيس نجاح أعمالى باهتمام النقاد ويهمنى كثيرا رأى الجمهور ومتابعة ردود الفعل فى الشارع

يخوض الفنان ياسر جلال السباق الرمضانى هذا العام بمسلسل «الفتوة»، الذى تقع أحداثه قبل مائة عام فى حى الجمالية، وهو تحدٍ جديد يشارك فيه مع المخرج حسين المنباوى والمؤلف هانى سرحان للعام الثانى على التوالى بعد نجاح مسلسل العام الماضى «لمس أكتاف» الذى كان يناقش أزمة انتشار المخدرات بين جيل الشباب.

فى الوقت الذى يعكف فيه ياسر جلال وفريق العمل على انتهاء مشاهد التصوير يبدأ عرض العمل الذى يتوقع بطله أن يلقى إعجاب الجمهور ويحقق نجاحا كبيرا، ويؤكد على أنه يختلف كثيرا عن أعمال الفتوات التى جسدتها الأفلام والمسلسلات المصرية من قبل، مشيرا إلى أنه لا يخشى المقارنة.

> ما توقعاتك لاستقبال الجمهور لمسلسل الفتوة؟

ــ النجاح توفيق من عند الله، وإذا حدث فهو نتاج مجهود فريق عمل كبير جدا، أنا جزء صغير منه، وعنصر من العناصر التى تساهم على خروج العمل بالشكل المناسب، ولا ينسب النجاح لشخصى لكنه نجاح لكل فريق العمل.

أتمنى أن يلقى المسلسل إعجاب الجمهور، وأنا أشعر أنهم سيعجبون به لأنه قريب من حياتهم وليس مختلفا عنهم، وسيجد الشعب المصرى نفسه فى الأحداث عن طريق الشخصيات، لأننا نقدم شخصيات من لحم ودم، وتدور قصتنا حول مجتمع كامل بعلاقاته الأسرية والإنسانية الكبيرة، ونعكس صورة المجتمع الذى كان وما زال متواجدا منذ القدم.

> هل تخشى المقارنة مع تراث الأعمال المصرية عن قصص الفتوة والحرافيش؟

المقارنة مع الأعمال المصرية السابقة ستكون لصالح الأساتذة العظام الذين جسدوا قصصا ناجحة ومميزة عن الحرافيش، لكن نحن نقدم قصة مختلفة تماما عن حرافيش نجيب محفوظ وكل أعمال الفتوات السابقة لكننى لا أرغب فى حرق الأحداث مبكرا.

موضوعنا يدور فى إطار حدوتة شكلها مختلف، ونقدم علاقات إنسانية مختلفة، وهو مسلسل اجتماعى يعكس شكل الحارة المصرية، ولا علاقة له بفيلم «الفتوة» للفنان الراحل فريد شوقى.

> لماذا اخترت هذه القصة وما المختلف الذى شعرت أنك ستقدمه من خلالها؟

ــ شكل القالب الدرامى لمسلسل الفتوة مختلف، والقصة جديدة رغم أنها تعبر عن شكل المجتمع المصرى منذ زمن بعيد، يتناول العادات والتقاليد المصرية والعلاقات الاجتماعية وشكلها الذى لم يختلف عن الوضع الحالى، وهو ما جذبنى للمسلسل فهو مختلف عما قدمته من قبل، ومختلف حتى عن أعمال باقى النجوم المشاركين السابقة.

الفتوة قصته جذابة وبه الكثير من الأحداث المثيرة، ونهاية كل حلقة تكون مشوقة لمعرفة ما يحدث تاليا فى الحدوتة، والشخصية التى أقدمها فيها أكثر من جانب إنسانى، مثل البطولة البارزة فى مشاهد الأكشن، والعاطفة بين الأب والابنة التى تقوم بدورها ليلى أحمد زاهر، والعلاقة الإنسانية الظريفة مع الأم إنعام سالوسة، والخط الرومانسى مع مى عمر وهى ممثلة «شاطرة جدا وهيبقى لها شأن كبير».

خط آخر مع النجم أحمد صلاح حسنى، الذى يقدم دورا مفاجأة للجمهور، وكوكبة من النجوم الكبار مثل الفنان أحمد خليل والفنان الكبير رياض الخولى، والنجمة نجلاء بدر التى تقدم دورا مفاجأة، ومجدى فكرى وعادل الفار والنجمة الصاعدة الواعدة هنادى مهنا والصاعد أحمد خالد صالح.

مسلسل الفتوة يشهد مباراة فى التمثيل بين النجوم وأنا أشعر أنه سينال إعجاب الجمهور.

> هل نجاح مسلسل لمس أكتاف شجعك على التعاون مرة أخرى مع المخرج حسين المنباوى والمؤلف هانى سرحان؟

ــ التقينا جميعا فى تجربة لمس أكتاف، وظهرت بيننا كيمياء وتوافق وتلاقٍ، كما تطورت العلاقة إلى صداقة كبيرة وتفاهم، ناقشنا فى لمس أكتاف قضية المخدرات وانتشارها بين الشباب، وحينما عرض علينا المؤلف هانى سرحان فكرة الفتوة، وبموافقة المخرج حسين المنباوى الذى تحمس جدا اتفقنا على المسلسل، وشعرنا أن الكيمياء الجميلة بيننا يجب استثمارها فى عمل ثانٍ.

> وهل تتدخل فى السيناريو وتفاصيل الأحداث والشخصيات؟

ــ المؤلف هو صاحب الفكرة ويعرضها على الشركة المنتجة، التى بدورها تطرح الدور على وأنا أقرر هل تناسبنى أم لا، لكننى لا أتدخل، فالمؤلف هو يكتب والمخرج يلعب دور المايسترو الذى يقدم العمل فى صورته الدرامية، أما أنا فدورى ممثل فقط وأقبل العمل بظروفه المعروفة سابقا.

رأيى دائما فى التجربة يكون استشاريا، إذا طلبه المخرج، لكننى أعرف حدودى جيدا ومكانى فى العمل وهو التمثيل فقط.

> يشارك فى بطولة المسلسل عدد من النجوم الصاعدين بقوة مثل أحمد خالد صالح وهنادى مهنا ما رأيك فى موهبتهما؟

ــ يمتلك هذا الثنائى موهبتين جبارتين، وأتنبأ لهما بمستقبل جميل، وسيصبحا نجمين مهمين جدا، فهنادى مهنا بنت جميلة جدا، ولديها حس كوميدى، وتستطيع تقديم الأدوار الجادة والكوميدية ببراعة.

أما أحمد خالد صالح فيمتلك أخلاقيات الفارس، فهو ممثل مثقف وموهوب جدا، ويتمتع بنبل فى أخلاقه، وأتمنى لهما التوفيق.

> كيف كان التعاون بينك وبين أحمد صلاح حسنى الذى يتألق فنيا فى الفترة الأخيرة؟

ــ أنا سعيد جدا بعملى مع أحمد صلاح حسنى، فهو فنان محترم ويحب شغله كثيرا، وهو ممثل موهوب مثلما كان نجم كرة قدم يتمتع بالمهارة، فهو نجم كبير، ونحن أخوة وأصدقاء وسعيد أنى عملت معه.

> ماهى المصاعب التى واجهتك أثناء تصوير المسلسل؟

ــ مشاهد الأكشن والحركة فى المسلسل كانت صعبة جدا، ولأن المسلسل طابعه تاريخى كان علينا مراعاة الكثير من التفاصيل أثناء التصوير والتحضير.

وبالنسبة لى فالشخصية صعبة جدا واحتاجت لمجهود كبير، ففى أعمالى السابقة كانت مشاهد الضرب بالأيدى، لكن هذه المرة تضرب الشخصية باستخدام النبوت والعصا.

> تعرض المسلسلات هذا العام فى ظروف استثنائية.. ما توقعاتك لتأثير هذا الوضع على نسب المشاهدة؟

ــ من المعروف أن مسلسلات رمضان تحظى بنسب مشاهدة عالية، لذا فأعتقد أن الظروف الحالية وحظر التجول لن يغير من هذا الوضع كثيرا، ومسلسل الفتوة أثق أنه سيشاهد بقوة ويهمنى أن يلقى إعجاب الجمهور.

> كيف تقيس نجاح أعمالك؟

ــ أقيس نجاح أعمالى باهتمام النقاد وكتاباتهم عنها، ويهمنى كثيرا رأى الجمهور، ومتابعة ردود الفعل فى الشارع، وشخصيا عندما أبذل أقصى جهدا، واهتمام بالعمل والشخصية، وعدم التقصير فى دورى أشعر بارتياح، حتى وإن لم يوفقنا النجاح يكفى شعورى بأننى لم أدخر جهدا فى سبيل ذلك.

> هل ساهمت الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا فى التأثير على التصوير والتحضير؟

ــ كنا حريصين كل الحرص ألا تؤثر الأحداث الحالية على المستوى الذى نقدمه، وكثير من مشاهد التجمعات الكبيرة انتهينا منها قبل تفاقم الأزمة، وما تبقى كان المشاهد الشخصية بين الممثلين.

يرافقنا دائما فريق كامل مختص بالتطهير والتعقيم قبل بدء التصوير، ونتبع التعليمات الخاصة بغسل اليدين ورش الكحول، ولم يحدث ما يضطرنا إلى كسر أو الإخلال بإجراءات الحماية أثناء التصوير، وكان معنا طبيب طوال الوقت يقيس حرارة الممثلين ومستعد للتدخل سريعا فى حالة حدوث أى ظرف.

> كثير من المسلسلات أنهت التصوير مبكرا فلماذا تأخرتم حتى الآن؟

ــ نحن نعمل وفق جدول محدد للتصوير، وكنا حريصين على تقديم كل التفاصيل بشكل منضبط، وانتهينا من كل المشاهد وفق الجدول، وما يتبقى لنا ليس كثيرا.

> عند انتهاء التصوير ما خطتك لقضاء الوقت فى رمضان؟ وما هى طقوسك خلال هذا الشهر؟

ــ أقضى شهر رمضان مع أسرتى عادة كل عام، فى حالة عدم وجود تصوير، وإذا كنت أعمل أحرص على الصيام، وتناول الإفطار والسحور فى المنزل.

سأمكث فى المنزل بعد الانتهاء من الفتوة لأننى منهك جسديا ونفسيا وذهنيا وأحتاج وقتا للراحة، خاصة مع غياب الزيارات العائلية هذا العام.

> ما أول شىء ستفعله بعد انتهاء الأزمة الحالية وعودة الحياة لطبيعتها؟

ــ أرغب فى قضاء وقت بالخارج مع أولادى الذين يمكثون فى المنزل منذ فترة طويلة، لذا فهم بحاجة إلى التغيير و«الفسحة».

تعلمت خلال هذه الأزمة أهمية النظافة الشخصية وغسل اليدين باستمرار، والانتباه إلى عادات الاحتكاك التى تسبب المشكلات والتخفيف من القبلات والأحضان.