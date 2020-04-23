أحمد السقا: ساعات بتغلب بمزاجي في برنامج «إغلب السقا»

قال الفنان أحمد السقا إن الألعاب المقدمة داخل برنامجه «اغلب السقا»، الذي سيعرض على شاشة «mbc مصر» في رمضان لن تكون متكررة بشكل كبير، لافتًا إلى أنه لا يعلم الألعاب المقدمة مثل الضيف الذي ينافسه داخل الحلقات.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأربعاء، أن ظهوره بشخصيته الطبيعية خلال البرنامج هو الأساس في تصديق الناس له، مشيرًا إلى أن البرنامج احتاج منه استعدادات ذهنية وبدنية.

وعن سؤال الإعلامي شريف عامر عن عدد المرات التي تعرض فيها للهزيمة بإرادته، أجاب «السقا»: «من ناحية بمزاجي فبيبقى بمزاجي لكن لا أستطيع الإفصاح عن عدد المرات».

وأشار إلى أن المجهود المبذول داخل البرنامج يفوق الجهد المبذول أثناء تصويره للأعمال الدرامية، معقبًا: «لو صورت مسلسل بنفس المجهود المبذول في البرنامج فالمسلسل هيخلص في أسبوعين».

ولفت إلى أن ما جعله سعيدًا هو عدم لعب دور المقدم، الذي تقوم به الفنانة رزان مغربي، مستطردًا: «أنا ضيف مثل الضيف القادم لكن الفرق أنني ضيف مستمر».

وينافس الفنان أحمد السقا في رمضان هذا العام ببرنامج "اغلب السقا"، وهو برنامج مُسابقات كوميدي ترفيهي تقدمه الفنانة اللبنانية رزان مغربي، ويذاع على قناة "MBC مصر" في رمضان.

برنامج "اغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يتبرع الضيف بالمبالع المالية التي ربحها إلى إحدى الجهات الخيرية.