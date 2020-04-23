 جامعة الإسكندرية توزع مساعدات على الأسر المتضررة من إجراءات مجابهة كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جامعة الإسكندرية توزع مساعدات على الأسر المتضررة من إجراءات مجابهة كورونا

الإسكندرية - أ ش أ:
نشر فى : الخميس 23 أبريل 2020 - 10:33 ص | آخر تحديث : الخميس 23 أبريل 2020 - 10:33 ص

بدأ قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية، في توزيع مساعدات عينية ضمن مبادرة (معًا نستطيع) التي ينظمها القطاع لدعم الأسر المتضررة من الإجراءات الحالية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان صادر عن الجامعة، اليوم الأربعاء، أن المبادرة تأتي للمساهمة في إنجاح الإجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من نزول الأفراد تحت شعار (اقعد في البيت - احم نفسك واحم بلدك) عن طريق العمل على سد الاحتياجات الشهرية لهذه الأسر خلال فترة الحظر.

وأشار البيان إلى أنه تم توزيع كراتين سلع غذائية على الأسر المتضررة، وتتضمن احتياجاتهم الشهرية من مواد غذائية وأدوات للنظافة والتعقيم.


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