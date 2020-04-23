 مفتي الجمهورية: وباء كورونا ليس عقابا من الله وإنما اختبار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مفتي الجمهورية: وباء كورونا ليس عقابا من الله وإنما اختبار

أسماء الدسوقي
نشر فى : الخميس 23 أبريل 2020 - 4:22 ص | آخر تحديث : الخميس 23 أبريل 2020 - 4:22 ص

علق الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على اعتقاد البعض بأن وباء كورونا عقابًا من الله، قائلًا: «ما ينزله الله سبحانه وتعالى ينبغي الالتفات إليه على أنه اختبار وليس عقابًا».

وقال «علام» أثناء لقاء تليفزيوني ببرنامج «على مسؤوليتي» المُذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، إن كلمة عقاب خطيرة وتحتاج إلى البحث في الغيب، متابعًا: «الصحابة ماتوا في طاعون».

وأوضح أن اختبار فيروس (كوفيد- 19) يعتبر ارتقاء بالإنسان، للخلوص إلى طاعة الله عز وجل، معقبًا: «من الضروري أن يجلس الإنسان في الممزل ليستفيد من هذا الأمر في الامتثال لطاعة الله».


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