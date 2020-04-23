 الجامعة العربية تدين قرار إسرائيل الخطير بالاستيلاء على أراضي الحرم الإبراهيمي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجامعة العربية تدين قرار إسرائيل الخطير بالاستيلاء على أراضي الحرم الإبراهيمي

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ
نشر فى : الخميس 23 أبريل 2020 - 2:57 م | آخر تحديث : الخميس 23 أبريل 2020 - 2:57 م

أدانت جامعة الدول العربية، القرار الخطير الصادر عن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية بمصادرة أراض في الحرم الإبراهيمي، مؤكدة أن هذا القرار يعتبر تماديًا في الإجراءات والتدابير الاستعمارية الهادفة إلى تهويد البلدة القديمة في مدينة الخليل، مطالبة المجتمع الدولى بإلزام إسرائيل بتطبيق القرارات المتعلقة بحماية الأماكن المقدسة.

واستنكر بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، اليوم الخميس، هذا القرار الإسرائيلي القاضي بمصادرة أراض في الحرم الإبراهيمي تابعة للأوقاف الإسلامية، بذريعة التطوير والتوسيع، والتي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، منبهًا إلى أن هذا القرار يعد امتدادًا لسياسة الاستيطان والضم للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت الجامعة العربية أن هذا القرار يعتبر كغيره من القرارات والإجراءات الإسرائيلية الباطلة التي تنتهك بصورة جسيمة قرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي التي تعتبر الاستيطان جريمة تستدعي إقامة المسؤولية أمام العدالة الدولية، مطالبة المجتمع الدولي، ومجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياتهم في وقف هذه القرارات والإجراءات الإسرائيلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفها فورًا لخطورة تداعياتها على فرص تحقيق السلام ومبدأ حل الدولتين.

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