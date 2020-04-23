اليابان: تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن سفينة «كوستا أتلانتيكا»

أعلن مسئولون في مدينة "ناجازاكي" الواقعة غرب اليابان تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على متن سفينة سياحية ترسو قبالة سواحل المدينة ليرتفع بذلك عدد الإصابات على متنها إلى 48 شخصا.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الخميس أن العمل مازال مستمرا لإجراء اختبارات لجميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 623 شخصا والمتواجدين على متن السفينة "كوستا أتلانتيكا" التي ترفع العلم الإيطالي وترسو قبالة سواحل مدينة "ناجازاكي".

من جهتها، أفادت وسائل إعلامية بأن المسئولين في مدينة "ناجازاكي" يحققون في كيفية إصابة أفراد الطاقم بالفيروس رغم عدم مغادرتهم للسفينة.

يُذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.