ترامب يقول إنه وقع أمرا تنفيذيا بتعليق الهجرة 60 يوما

(د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، الأربعاء، إنه وقع أمرا تنفيذيا بتعليق أنشطة الهجرة الجديدة لبلاده لمدة 60 يوما.

وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين أن هذا الأمر يهدف إلى ضمان أن يكون الأمريكيون العاطلون في "مقدمة صف الحصول على الوظائف" فور إعادة فتح الاقتصاد وسط جائحة فيروس كورونا، مضيفا أنه ربما يمدد أو يعدل الأمر "في الوقت المناسب".

ورغم ذلك قال ترامب إن الأمر لن يؤثر على المزارعين الذين يعتمدون على تأشيرات مؤقتة لاستقدام عمال من أمريكا اللاتينية.

وقال ترامب الثلاثاء إن الأمر الجديد سينطبق فقط على الذين يدخلون البلاد بموجب ما يسمى بالبطاقة الخضراء (جرين كارد)، وهو التصريح الذي يوفر إقامة كاملة في البلاد. وأشار إلى أنه ستكون هناك بعض الإعفاءات.