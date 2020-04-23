إسرائيل: قمر إيران الاصطناعي واجهة لطموحاتها الصاروخية

تل أبيب - د ب أ

أدانت إسرائيل، إطلاق إيران، اليوم الأربعاء، لقمر اصطناعي عسكري، ووصفت الحدث بأنه "واجهة" لمحاولات طهران لتطوير صواريخ عسكرية بعيدة المدى، ودعت إلى فرض المزيد من العقوبات عليها.

وقالت الخارجية الإسرائيلية، في بيان، إن "محاولة اليوم لإطلاق قمر اصطناعي ليست إلا واجهة لتطوير إيران المتواصل للصواريخ المتقدمة، بما في ذلك الصواريخ البالستية العابرة للقارات والصواريخ التي يمكنها حمل رؤوس نووية".

وأضاف البيان أن عملية الإطلاق هذه تنتهك قرارا صادرا عن مجلس الأمن الدولي، فضلا عن التزامات إيران تجاه المجتمع الدولي، ودعا إلى فرض المزيد من العقوبات على طهران لردعها عن القيام بمثل هذه الأنشطة.

وانتقدت إسرائيل إيران لتركيزها على "العدوان العسكري" وليس التعامل مع أزمة كورونا.

وأعلنت إيران اليوم أن الحرس الثوري أطلق بنجاح أول قمر اصطناعي عسكري للجمهورية الإيرانية.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم دخوله مجال الفضاء بنجاح بإطلاق قمر اصطناعي، مشددا على أن إطلاق هذا القمر "أضاف أبعادا جديدة للقدرة الدفاعية للجمهورية الإسلامية".