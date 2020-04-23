وزير ألماني: يجب توفير لقاح كورونا للجميع حين التوصل إليه

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دعا وزير التنمية الألماني جرد مولر، إلى تحديد مسار مستقبلي لبرنامج تطعيم عالمي لفيروس كورونا المستجد.

وقال مولر اليوم الخميس: "بمجرد توافر أدوية فعالة، ولقاح ضد الفيروس، سيكون من الضروري أن يحصل الجميع في أنحاء العالم على إمكانية وصول متكافئة إليها".

وأعلن الوزير الألماني عزمه توفير أموال أخرى للتحالف العالمي للتطعيم "جافي" على نحو يتجاوز الـ 600 مليون يورو التي تم التعهد بتقديمها بالفعل.

يذكر أن ألمانيا تعهدت بتوفير هذا المبلغ من أجل حملات التطعيم الدولية القائمة. وفي هذا السياق، حذر مولر من أن يتم إهمال هذه الحملات في الوقت الحالي.

وأضاف الوزير: "من مصلحتنا أيضا أن يتم مكافحة فيروس كورونا على مستوى العالم، وإلا سيعود في موجات إلينا، إلى ألمانيا وأوروبا".

وأوضح الوزير أنه لهذا السبب عرض أمام البرلمان الألماني (بوندستاج) أمس الأربعاء "البرنامج الفوري العالمي بشأن كورونا"، بقيمة مليار يورو.