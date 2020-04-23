وزيرا خارجية الأردن واليابان يبحثان التعاون الثنائي لمواجهة كورونا

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بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي -اليوم الخميس- سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والتعاون في مواجهة جائحة كورونا وتبعاتها الاقتصادية في إطار الشراكة الاستراتيجية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الجانبين أكدا - خلال الاتصال - التضامن في مواجهة كورونا ومعالجة تبعاتها الاقتصادية.

وثمن الصفدي دعم اليابان للمملكة وشكر نظيره الياباني على المساعدات الاقتصادية التي قدمتها بلاده للمساعدة في مواجهة تبعات الجائحة.

كما بحث الجانبان المستجدات المرتبطة بالقضية الفلسطينية وجهود حل الصراع حيث أكد الصفدي أهمية الدور الياباني في جهود تحقيق السلام الشامل على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية وإطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق ذلك.