اتخذت دول كثيرة إجراءات غير مسبوقة لمواجهة وباء فيروس كورونا كوفيد 19، الذي ظهر ديسمبر الماضي، ولكن على الجانب الآخر، تواصل 4 دول إنكار التهديد الذي يشكله الفيروس على المواطنين، وهما البرازيل، وبيلاروسيا، وتركمانستان، ونيكاراجوا.

ووصف أستاذ العلاقات الدولية في معهد "أف جي في" للاقتصاد في البرازيل، أوليفر ستينكيل، الدول الأربعة وطريقة تعاملها مع فيروس كورونا بـ"تحالف النعامة"، في إشارة إلى النعامة التي تدفن رأسها في الرمال بدلًا من مواجهة الخطر.

وأضاف أن ألكسندر لوكاشينكو، الذي تولى بيلاروسيا منذ عام 1994، يحتاج إلى التفكير في اتخاذ إجراءات لمواجهة كورونا بدلًا من التعامل مع المجالس التي أمرت بفرض حجر منزلي على البلاد بطريقة سيئة، وفقًا لصحفية " فاينانشال تايمز".

وأشار إلى أنه في الوقت ذاته شجعت وزارة الصحة البيلاروسية، المواطنين على التباعد الاجتماعي لمنع انتشار الفيروس بدلا من ممارسة الحياة بشكل عادي بعد أن وفاة 42 شخصًا بسبب كوفيد 19 الاثنين الماضي فقط، ولكن الرئيس كان رده على التحذيرات بأن الفيروس يصيب الشخص الخائف منه فقط، ناصحًا الجميع بشرب الفودكا ولعب الهوكي والذهاب إلى الساونا لحماية أنفسهم من الفيروس.

وأوضح أن الرئيس أكد في اجتماع يوم 7 أبريل أنه يمكن خلال ساعات إدخال البلاد في حجر صحي ولكن من أين سيتم جلب الطعام للمواطنين ولهذا يجب عدم اتخاذ أي إجراءات تضر بالوطن، مشيرًا إلى أن بيلاروسيا هي الدولة الوحيدة في أوروبا التي لا تزال تلعب مباريات كرة القدم حتى الآن وتسمح بترك الكنائس مفتوحة للاحتفال بعيد الفصح رغم ظهور الفيروس فيها ووصول الإصابات إلى خمسة آلاف، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وعلى مستوى البرازيل، قال أستاذ العلاقات الدولية إن الرئيس اليميني جاير بولسونارو، يمارس حياته بشكل عادي ويذهب في نزهات رغم تشديد مسؤولي الصحة بضرورة تطبيق الحجر المنزلي قدر الإمكان.

وأشار إلى أن رئيس البرازيل وصف الفيروس بأنه "هستيريا" ويمكن علاجه بالرياضة وعدم القلق وفي حالة الإصابة بالفيروس سيكون مجرد برد عادي، ودعى إلى ضرورة فتح المتاجر والكنائس وأن كورونا مجرد علامة من الله لإنفاق الأموال على الصحة وليس صناعة القنابل الذرية.

وأوضح أن الأمر لم يختلف عن سياسة نيكاراجوا، التي يحكمها دانيال أورتيجا، حيث إن السلطات هناك تدعي وجود ما يكفي من أجهزة التنفس والقدرة على مكافحة الأزمة في حالة حدوثها ولهذا رفضت تطبيق حجر منزلي على الموطنين.

وعن تركمانستان، فقال إن زعيمها بيرديمحمدوف رأى أن طريقة محاربة كورونا المثالية، هى حرق أجزاء من شجر الكمثرى لأنها في الثقافة لديهم وسيلة لحماية النفس من المرض، وممارسة الحياة بشكل عادي ماعدا السفر إلى الخارج أو التنقل الداخلي- وفقًا لموقع "أر تي في" بدولة سلوفينيا.

وأكد أن الموسم الكروي عاد في تركمانستان بعد توقف شهر، بجانب تجهيز الدولة ليوم الخيل في نهاية أبريل الجاري دون وضع أسس صارمة لحماية الشعب من الوباء الذي أثر على دول كثيرة.