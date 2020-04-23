«الرؤية الشرعية» الكويتية: غدا أول أيام شهر رمضان

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أعلنت هيئة الرؤية الشرعية الكويتية اليوم الخميس، أن غداً الجمعة هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

واجتمعت هيئة الرؤية الشرعية بمقر المجلس الأعلى للقضاء الكويتي، برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمتي التمييز والدستورية المستشار يوسف المطاوعة، وبحضور وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي، التماسا لرؤية هلال شهر رمضان المبارك.

وكان رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمتي التمييز والدستورية رئيس هيئة الرؤية الشرعية المستشار يوسف المطاوعة، قد أعلن أمس الأربعاء، أن الهيئة ستواصل اجتماعها الخميس لالتماس هلال شهر رمضان المبارك.