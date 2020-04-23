اعتاد المدير دميترو فولوشين، أن تكون شركته لتعليم اللغات وسط العاصمة الأوكرانية، كييف، هادئة معظم الأيام، ولكن بمجرد انتقال الشركة للعمل أون لاين بسبب الحجر المنزلي الذي صاحب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أصبح موقعها الإلكتروني أكثر صخبا من مقرها الحقيقي، وبالتالي لن يزيد استمرار الوباء شركة فولوشين إلا مزيد من الأرباح.

ويقول فولوشين، مدير شركة بربلي لتعلم اللغات عن بعد، لـ"فرانس 24"، إن الشركة تعيش أفضل أيامها منذ نشأتها، مضيفا أن الأشخاص بما أنهم متواجدون بالحجر المنزلي فهم متفرغون لتعلم اللغات أكثر.

وعندما تأسست بربلي عام 2013، كان جميع زبائنها يدرسون مباشرة في المقر الرئيسي وجميعهم مقيمون في أوكرانيا، ولكن بمجرد انتقال الشركة للتعليم عن بعد بسبب كورونا، وأصبح زبائن الشركة من أوكرانيا ومن حول العالم.

ويقول فولوشين، إنه في الأيام الحالية من الحجر المنزلي، أصبحت الشركة تتعامل مع عشرات الآلاف من الطلاب في 190 دولة يشرف عليهم 10 آلاف مدرس.

وعلى عكس الشركات التي تقلل ساعات العمل من البيت لموظفيها، فإن حجم الإقبال جعل بربلي تشغل موظفيها الـ125 من البيت بساعات كاملة، علاوة على قرار الشركة بتعيين 40 موظفا إضافيا في مكتب الشركة بأوكرانيا، وفي مكتب إضافي في برشلونا الإسبانية.

ويقول فولوشين، إنه بأول أسبوع من مارس الذي شهد إجراءات الحجر، لم يرتفع الإقبال على الشركة ولكن بمجرد بداية ثان أسابيع الحجر، بدأت أعداد المشاركين تتضاعف من مرتين لـ3 أضعاف، وكان نتيجة ذلك ارتفاع أرباح الشركة بـ20% في نهاية مارس.

وتقول هنا إلينا، أوكرانية تعمل مدرسة أون لاين للصينية والإنجليزية، إنها أفضل أيام عملها، فبينما كانت سابقا تعطي حصتين يوميا أو لا تعطي شيئا من الأساس، أصبحت في أيام الحجر تعمل كل أيام الأسبوع بواقع 6 لـ7 حصص يوميا.

وتضيف أنه على سبيل المثال، كان لديها طالب كندي يدرس معها في المعتاد 3 حصص أسبوعيا، لكنه رفع ذلك المعدل خلال أيام الحجر لـ7 حصص أسبوعيا.

ويشير فولوشين، إلى أن ليس جميع شركات الأون لاين الأوكرانية تعيش مجدها، فبحسب ما يعرف أنه في العاصمة كييف وحدها فقد ما بين 200 و300 موظف في مجال الكمبيوتر أعمالهم بسبب الحجر المنزلي.

ويخشى فولوشين من أن ينصرف الناس عن التعلم عن بعد بمجرد انحسار الوباء، إذ يقول إن الأشخاص سيجدوا الكثير من الأنشطة ليفعلوها بعيدا عن شاشات الكمبيوتر.

ويتوقع فولوشين إذا استمر الوباء قليلا فمن شأنه أن يزيد من قدر انفتاح الناس على المنتجات الإلكترونية ما سيكون له أثر بناء على نشاط الشركة.

ويتابع فولوشين أن شركته تمكنت في الشهرين الماضيين من رفع دخلها من 5 إلى 10 ملايين دولار، متوقعا أن يزيد ذلك الدخل لأكثر من مليار دولار في خلال من 3 لـ5 سنوات.

ويستطرد فولوشين أن الوباء ليس بالطبع خالي من التهديدات على الشركة، فإذا تعمقت أزمة الناس الاقتصادية من الوباء فلن يدفع أحدهم مالا لتعلم لغة.

وبحسب هليب فايشلينسكي، مدير مركز الاقتصاد الاستراتيجي بالعاصمة الأوكرانية كييف، فمن المتوقع أن ينخفض الدخل القومي لأوكرانيا ذات الـ40 مليون نسمة بنحو من 5% لـ10% هذا العام بسبب توقف السياحة والملاحة الجوية، كما يضيف أن القطاع التكنولوجي الذي يشغل 200 ألف أوكراني ليس بمعزل عن الأزمة.