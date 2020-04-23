العالمي للسياحة يناشد وزراء العشرين إنقاذ القطاع

دعا المجلس العالمي للسفر والسياحة، وزراء السياحة لمجموعة العشرين إلى قيادة خطة موحدة والتنظيق فيما بينهم لقطاع السفر والسياحة للخروج من أزمة فيروس كورونا.

وقال المجلس الذي يمثل القطاع الخاص العالمي للسفر والسياحة، أن مجموعة العشرين لديها القدرة على التأثير الإيجابي لدى الحكومات، وكذا فع جهود الإنعاش اللازمة للحفاظ على هذا القطاع، مشيرة الى انه من المقرر أن يناقش اجتماع وزراء السياحة الاستثنائي المقرر عقده يوم الجمعة 24 أبريل كيفية مكافحة الأزمة التي تشل قطاع السفر والسياحة بالكامل.

وأكد المجلس، أن هناك 75 مليون وظيفة حول العالم في خطر، مع وجود مليون وظيفة على الإنترنت تفقد يوميًا، مما يؤثر بشكل كبير على الأسواق المصدرة الرئيسية، مشيدا بمجموعة العشرين التي قررت تجميد ديون أفقر دول العالم كخطوة رئيسية نحو تمكينها من تعزيز أنظمتها الصحية وإنقاذ الأرواح ومكافحة الفيروس التاجي.

وقالت جلوريا جيفارا ، رئيسة المجلس: "إن سجل محلس مجموعة العشرين حافلا بالمواقف التاريخية ومنها اجراءاته التي عززت الانتعاش بعد الأزمة المالية في عام 2008 ، والإجراءات الحاسمة الأخيرة لتجميد الديون، ما يثبت أن هذا المنتدى هو أفضل منصة لديها سرعة اتخاذ القرار اللازمة لدفع الإجراءات العاجلة المطلوبة، وأهمها حاليا إنقاذ قطاع السفر والسياحة العالمي وتمكينه من البقاء والازدهار".

واقترحت جيفارا مساندة القطاع الخاص بأربعة مبادئ رئيسية لتحقيق انتعاش أسرع، منها المساعدة في الاستجابة للقرارات المنسقة، وضمان أن تضع جميع التدابير الخاصة بأمن وسلامة المسافر في صميم عملها، وكذا اصدار سلسة من المعايير المحسنة للأمن الصحي مميكنة من خلال التكنولوجيا، وأخيرا تطوير بروتوكولات صحية مشتركة بين القطاعين العام والخاص، داعية إلى حزم دعم مستمرة لقطاع السياحة تتجاوز رفع الإغلاق إلى الانتعاش.